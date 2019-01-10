Fed "sabırlı" olacak

10 Ocak 2019

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) birçok politika yapıcı, geçen ay yaptıkları toplantıda ilerideki faiz artışlarında sabırlı olabileceklerini belirtirken, birkaçı faiz artışını desteklemedi.

Fed'in 18-19 Aralık tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını yüzde 2.25-2.50 hedef aralığına yükselttiği toplantının tutanakları, bir dizi politika yapıcıya göre Fed'in finansal piyasa baskısı ve yavaşlayan bir küresel ekonomi konusundaki endişeler nedeniyle daha fazla faiz artışı yapma konusunda acele etmesine gerek olmadığını gösterdi.

Tutanaklar, politika yapıcıların ABD ekonomisinin geçen ay iyi durumda olduğunu düşündüğüne işaret etti. Politika yapıcılar geçen ayki toplantıda 2019 için iki faiz artırımı yolunda olduklarının sinyalini de verdiler.

Ancak tutanaklar, finansal piyasaların sert düşüş kaydetmesi ve küresel yavaşlamaya ilişkin raporlar konusunda artan endişeler olduğunu açıkça ortaya koydu.

Tutanaklara göre, birçok katılımcı, özellikle ılımlı enflasyon baskısı ortamında, komitenin para politikasının daha fazla sıkılaştırılması konusunda sabırlı davranabileceğini belirtti.

Tutanaklar ayrıca, birçok politika yapıcının, faiz oranlarını tekrar değiştirmeden önce, Fed'in son aylarda daha fazla dile getirilen riskleri değerlendirmesinin önemli olduğunu söylediğini gösterdi.

Tutanaklara göre, birçok katılımcı ilerideki toplantılarda geleceğe dönük yönlendirmeyi tamamen ortadan kaldırmanın ve bunu politika kararlarının verilere bağlı yapısını vurgulayan dil ile değiştirmenin uygun olacağı görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Reuters