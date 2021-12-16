Fed sonrası 1.750 dolar desteğini test eden altın yükselişe geçti

Dün, Fed'in varlık alımlarının azaltılmasına hız vermesinin ve 2022'de 3 faiz artırımına işaret etmesinin ardından 1.750 dolar desteğine gerileyen ancak çabuk toparlanan spot, altın bu sabah da yukarı hareketine devam ediyor.

Fed Başkanı Powell'ın dün düzenlediği basın toplantısında yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskine işaret etmesi yatırımcıların güveli liman olarak yeniden altına talep göstermelerine yol açtı.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 1782,05 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcılar bugün BoE Para Politikası Komitesi, ECB Yönetim Konseyi toplantılarından gelecek kararları izleyecekler. Bunların yanı sıra İsviçre MB ve Norveç MB de takip edilecek.

Analistler spot altın için direnç seviyesi olan 1797-1805 dolar aralığını gösteriyorlar. İlk destek ise 1773 dolar seviyesinde. Buranın altında 1758 dolar desteği bulunuyor.