Fed sonrası dolar güçlenmeye devam ediyor

2022 yılının ilk faiz toplantısında poltika faizini sabit tutan, fakat mart ayında muhtemel faiz artışına yönelik güçlü sinyaller veren Fed'in mesajları sonrası ABD Doları güçlenmeye başladı.

Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine gerilerken kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi.

Petrol fiyatları kâr realizasyonu gerçekleşmesine rağmen 90 doları aşarak son yılların zirve seviyelerine yükseldi.

Dolar endeksi 18 ayın zirvesinde

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda başlayan hareketler bugün de sürüyor. ABD Doları, diğer para birimlerine karşı güçlenirken ABD Dolar Endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı. Benzer hareketlerin yaşandığı euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

Euro/TL, 15,20'nin altını gördü

ABD Doları, Türk Lirası karşısında da sınırlı değerlenirken günlerdir 13,50'nin altında dengelenme çabası içerisindeki dolar/TL kuru, 13,60'ın üzerine çıktı. Euro/Dolar paritesindeki düşüşün etkisiyle Türk Lirası, euro karşısında da değer kazandı. Euro/TL, 15,20'nin altına geriledi.

Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.