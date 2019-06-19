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Fed sonrası dolarda düşüş

Dolar/TL, Fed kararının ardından 5.8222'den 5.80 altına indi ve 5.7960'a kadar geldi.

Fed sonrası dolarda düşüş
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Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL, karar sonrası 5.8222'den 5.7960'a kadar geriledi.

Uluslararası piyasalarda, saat 21.30 itibarıyla Dolar/TL paritesi 5,79 seviyesinde, Euro/TL ise 6,51'den işlem görüyor.

ABD Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle güne sert bir yükselişle 5.9250'yi test ederek başladıktan sonra gün içinde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL gün sonunda 5.83 civarında kalmıştı.

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