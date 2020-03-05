Fed sonrası gelişen ülke iştahı yükselişte

05 Mart 2020

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) küresel krizden bu yana ilk kez yaptığı acil faiz indirimi küresel hisse piyasalarında karışık bir seyre neden olurken, dünya genelinde Japonya ve Kanada gibi büyük merkez bankalarının Fed’i takip etmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) bu hafta içinde acil faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler var. Atlantik’in iki tarafında da politika yapıcıların parasal ve mali teşvik adımları ve salgının Çin’de yavaşladığına ilişkin veriler gelişen ülke varlıklarına yarıyor. Uzmanlar bu faiz kararının ardından küresel piyasalarda gelişen ülke varlıklarına yönelik iştahın artacağı görüşünde. Faiz kararı sonrası dün gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI, birçok Asya borsasıyla birlikte karar sonrası yüzde 0,7 yükselirken, Çin’de hisseler (Şangay) yüzde 0,6 artıda kapandı.

UBS: Gelişen piyasa hisselerine ağırlık veriyoruz - Çin başta

İsviçre merkezli yatırım bankası UBS de gelişen piyasa hisselerinde alım fırsatına dikkat çekiyor. Fed kararı öncesi yayınladığı raporunda şubat başından bu yana gelişen ülke hisselerinin gelişmiş ülkelerden yüzde 1.7 daha iyi performans kaydettiğini belirten banka “Bu trendin devam etmesini bekliyoruz ve yatırımlarımızda özellikle Çin başta olmak üzere gelişen ülke hisselerine ağırlık veriyoruz” değerlendirmesini yapıyor. Banka, virüsün Çin’de hız kestiğine vurgu yaparak günlük kömür üretimi ve iş günü trafik endekslerinin, ekonomik faaliyetlerde iyileşmeye işaret ettiğini belirtiyor.

İŞ YATIRIM / SERHAT GÜRLEYEN: Türkiye için düşük faizin avantajı ağır basar

İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen, DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışabileceğini vurguladı. “Gelişen ülke varlıklarının tamamına yönelik bir yatırım iştahı artışı olacağını öngörmüyorum. Ama Türkiye’de yabancı para tahvillerine ve borsaya bir dönüş olacaktır” diyen Gürleyen Türkiye’nin bu anlamda ayrışmasının nedeninin Asya ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerin küresel büyümeye daha bağımlı ekonomiler olmasını gösteriyor ve ekliyor: “Türkiye için düşük faizin getireceği avantaj, küresel büyümedeki yavaşlamanın dezavantajından daha fazla olacaktır.”

Deutsche Bank: Fed piyasanın bilmediği bir şey mi biliyor?

Piyasalar karar sonrası yön bulmaya çalışırken, uzmanların sıklıkla yaptığı bir değerlendirme de Fed’in bu hamlesiyle yatırımcıyı sakinleştirmekten ziyade daha endişeli hale getirdiği yönünde. Deutsche Bank Menkul Kıymetler Şefekonomisti Torsten Slok, Fed’in bu adımını şu sözlerle değerlendiriyor: “Faiz indirimi 'Acaba piyasanın bilmediği birşey mi biliyorlar?' sorusunu gündeme getirdi ve faiz indirim sinyali ile indirim kararı arasındaki süre aşırı kısaydı.”

Altın yükselmeden önce düşebilir



Fed kararıyla altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklarda hızlı bir yükseliş görüldü. 10 yıllık ABD tahvillerinin getirisi tarihte ilk kez yüzde 1’in altına düşerken, altında da hafta başındaki yüzde 3 civarı yükseliş çarşamba günü hız kesse de altının onsu günlük yüzde 0,2 yükselişle 1,647 dolara kadar yükseldi. Fakat altındaki yükseliş bazı uzmanlara göre çok hızlı olmayabilir. Investing. com’dan Barani Krishnan’a göre, normalde Fed faiz indirimleriyle fiyatı yükselen sarı metal, koronavirüs salgını ortamında 1,700’lere yükselmeden önce hisselere olan ilgi nedeniyle düşüşler kaydedebilir. Krishnan’ın altın analizinde yatırımcının hala riskli varlıklara eğilimi olduğu ve altına girişin beklenenden daha yavaş olduğunu belirtiyor.



Euro Bölgesi on yılda yavaşlayacak



Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Euro Bölgesi’nde uzun vadeli görünüm ise iç açıcı değil. ING ekonomistleri “Önümüzdeki on yılda bölgenin potansiyel büyümesi emekleme hızına gerileyecek. İtalya ise Japonya’nın bile görmediği bir duraklama riskiyle karşı karşıya” değerlendirmesini yapıyor.