Fed sonrası küresel piyasalar
Fed sonrası dolar endeksi 98 seviyesinin altında yatay. Asya'da ise devam eden tatiller nedeniyle işlem hacimleri düşük.
Asya borsaları, Japonya ve Çin piyasalarının tatiller dolayısıyla kapalı olmasıyla yatay seyrederken, dolar Fed'in faiz indirim beklentilerini kırmasının ardından dünkü kazanımlarını sürdürdü.
Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dar aralıkta işlem görüyor ve yüzde 0.1 ekside bulunuyor. Avustralya borsası yüzde 0.7 gerilerken, Yeni Zelanda borsası yüzde 0.4 ve Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 0.1 yükseldi.
Çin hisse piyasasında işlemler Pazartesi günü, Japon piyasasında ise Salı günü başlayacak.
Küresel hisse senedi piyasaları, yılın başından bu yana büyük ölçüde dünya genelinde gevşek para politikaları beklentileriyle yeni zirve seviyelere yükselirken, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin pozitif hava da iyimserliği artırdı.
Ancak analistler şimdi bu güçlü yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar.
Dolar ise Fed'den gelen karmaşık politika mesajlarıyla dün dalgalı seyir izledikten sonra bugün yatay seyrediyor.
Dolar, ISM imalat endeksinin 52.8'e şaşırtıcı derecede sert bir şekilde gerilemesinin ardından ilk düşüşü kaydetti. Fed'in enflasyon görünümünü düşürüp rezerv fazlalarına yönelik faiz oranlarını indirmesiyle dolar daha fazla geriledi.
Dolar endeksi ilk tepkide 97.149'a geriledikten sonra Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla bir miktar toparlandı ve 97.616 seviyesine yükseldi.
Fed'in tek endişesi düşük enflasyon
Kaynak: Reuters