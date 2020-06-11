Fed sonrası piyasalar satışta

11 Haziran 2020

Fed'in faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalarda satıcılı bir seyir yaşanıyor. ABD vadelilerinde kayıplar yüzde 1,5'in üzerine çıkarken Asya borsalarının da tamamına yakını ekside. Powell'ın salgın sonrasında ekonomilerin açılmasıyla ilgili yeterince iyimser bulunmayan açıklamaları ve haftalardır yükselişte olan borsalardaki kar realizasyon baskısı bugünkü düşüşlerin temel gerekçeleri arasında sayılabilir.

Bugünün ajandasında ABD'de işsizlik maaşı başvuruları dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içinde ise haftalık para banka istatistikleri takip edilecek.

Borsa İstanbul ekside açıldı; dolar 6,78'de



Hafta başından bu yana benzer seviyelerde hareket etmeye devam eden dolar/TL kuru, güne 6,78 seviyelerinden başladı. Euro/TL ise 7,69 düzeyinde. Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de yüzde 0,57 kayıpla 109 bin 150 puandan açıldı.

Petrol fiyatları ABD stok verileri ve Fed sonrası geriledi



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, talepte yavaş büyüme, ABD'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan stoklar ve Fed'inn pandemiden toparlanmanın yıllar alacağı tespitlerinin etkisi ile geriledi.



Analistler, Nisan ayından bu yana fiyatların ikiye katlanması sonrasında yatırımcıların artık negatif haberlerde satış yapmaya başladıklarını, stoklarda artışın toparlanmaya giden yolun inişli çıkışlı olduğunu göstermesinin bunda etkili olduğunu ifade ediyorlar.



Brent petrolün varili düne göre 1 doları aşan kayıplarla 40,50 dolardan işlem görüyor. ABD tipi ham petrol ise benzer bir hareketle 38,31 dolar seviyesinde.

Powell: Toparlanma yıllar sürebilir

Fed, FOMC toplantısından beklendiği gibi faizin yüzde 0-0,25 aralığında devam ettirilmesi kararı çıktı. Tüm FOMC üyeleri faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandılar. Fed yetkilileri, bu yıl ekonomide yüzde 6,5 küçülme, 2021 yılında yüzde 5,0 büyüme tahmininde buluntular.



Fed Başkanı Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmediklerini belirterek, ekonomideki toparlanmanın yılın ikinci yarısında başlamasının beklendiğini ifade etti. Powell, Mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerinin istihdam piyasasında en kötüsünün geride kalmış olabileceğine dair bir sinyal olabileceğini söyledi.

Credit Suisse altın için tahminlerini yükseltti



Credit Suisse, düşük ve negatif getiriler zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini öngörerek fiyat tahminlerini yükseltti.



Üçüncü çeyrek için ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine çıkaran Credit Suisse, dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine çekti.



2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesiden 1.800 dolara yükselten Credit Suisse, "Eğer ABD Hazine kağıdı getirileri 100 baz puan seviyesinin altına düşer ise fiyatlar bu tahminlerimizi aşabilir" değerlendirmesini de yaptı.