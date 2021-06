Fed sonrası yükselen dolar, TCMB'yi bekliyor

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Türk Lirası varlıklar için, Avrupa Merkez Bankası faiz kararıyla başlayan ve oldukça yoğun geçen bir haftalık ajandanın son gündem maddesi olarak olarak bugün TCMB'nin faiz kararı izlenecek.

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) iki gündür devam eden Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi. Faiz kararının ardından Powell'ın merakla beklenen tapering sorularına, ekonomide ciddi bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarının süreceğini ifade etti.

Powel, faiz artışına yönelik mesajlarında ise "Yakın vadede başlayacak olan tartışma tahvil alımlarının ölçeğidir. Faiz artırımı çok daha sonra gerçekleşecek. Tapering, düzenli, metodik ve şeffaf şekilde başlayacak" ifadeleriyle yanıt verdi.



Fed'in açıkladığı kararlar ve Powell'ın basın toplantısındaki mesajlarıyla birlikte dolar/TL, 8,63'ün üzerini gördü. Euro/TL ise 10,31'den 10,41'e kadar yükseldi.Gece boyunca bu seviyelerini koruyan dolar/TL, bu sabah saatlerinde de 8,61-8,62 aralığında değerlenirken euro/TL'de ise işlemler 10,35'in hemen üzerinden geçiyor.

Ash: ABD faizleri yükselmeye devam ederse TL en kırılgan para birimi

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, sosyal medya hesabından yaptığı ve grafikle desteklediği paylaşımında, ABD'de faizlerin daha da yukarıya gitmesi durumunda Türk Lirası'nın gelişen ülke para birimleri arasında en kırılganı olduğunu ifade etti.

Lira remains one of most vulnerable EM currencies if US rates are going higher. https://t.co/QB76Joozi5