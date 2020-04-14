Fed, ticari kağıt piyasasından alımlara bugün başlıyor

14 Nisan 2020

ABD Merkez Bankası Fed, koronavirüs nedeniyle ticari kağıt piyasasında yaşanan likidite problemlerine yardım için 17 Mart'ta duyurduğu Ticari Kağıt Fonlama Kolaylığı'nın bugün uygulamaya başlıyor. New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, Ticari Kağıt Fonlama

Kolaylığı çerçevesinde ticari kağıt alımları bugün başlayacak.



Fed, benzer bir programı 2008 finansal krizi sırasında da uygulamıştı. Ticari Kağıt Fonlama Kolaylığı için ABD Hazinesi'nden Fed'e 10 milyar dolar sermaye sağlandı ve Fed talep bunu gerektirdiği takdirde 10 kata varan kaldıraç kullanabilecek.