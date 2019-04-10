Fed tutanakları yayımlandı

10 Nisan 2019

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları, 19-20 Mart tarihli toplantısının tutanakları yayımlandı.

Bu tutanaklara göre, "Üyelerin çoğuna göre riskler 2019'da faizleri sabit tutmayı gerektiriyor" vurgusu yapıldı.

Tutanaklarda, bazı üyeler faiz görüşlerinin iki yönde de değişebileceğini, birçok üyenin ise getiri eğrisinin yataylaşmasından endişeli olduğu yer aldı.

Üyeler genel olarak sabırlı yaklaşımın uygun olduğu görüşünde birleştiğinin açıklandığı tutanaklarda harcamalardaki zayıflığın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Tutanaklarda yer alan bilgilere göre, Fed üyeleri, zayıf enflasyon baskılarının nedenleri üzerinde tartıştı ve ekonomik görünüme ilişkin önemli belirsizliklere işaret etti.