Fed tutanakları yayımlandı

10 Temmuz 2019

ABD Merkez Bankası Fed'in 18-19 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanakları yayımlandı.

18-19 Haziran tarihlerinde yapılan FOMC toplantısının açıklanan tutanaklarda, "Çoğu Fed üyesi artan riskler karşısında güçlü faiz indirimi bekliyor, yakın zamanlı faiz indirimi şokları yumuşatabilir." ifadelerine yer verildi.

Birçok politika yapıcı, gelen verilerin daha da kötüleşmesi halinde faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

Bazı üyelerin güçlü faiz indirimi için bir neden görmediğini belirttiği tutanaklarda, birkaç üye faiz indiriminin finansal dengesizlikler yaratabileceğini söyledi.

Tutanaklarda, Haziran'da aşağı yönlü risklerin arttığı ve çoğu üyeye göre Fed'in yakın vadede daha destekleyici bir politika izleyeceği ifadeleri yer aldı.

Toplantıda yalnızca 2 üye faiz indirimine destek verdi.

'Faiz indirim' sinyali güçlendi