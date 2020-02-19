Fed tutanakları yayımlandı
Fed'in 28-29 Ocak tarihli toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda mevcut para politikası duruşunun bir süre daha uygun kalmaya devam edeceği vurgulandı.
ABD Merkez Bankası'nın yayınladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında, "Mevcut para politikası duruşu bir süre daha uygun kalmaya devam edecek" denildi.
28-29 Ocak tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ait tutanaklar yayımlandı.
Tutanaklarda faizin yüzde 1,50-1,75 arasında tutulması kararı oybirliği ile alındığı belirtildi.
Koronavirüs salgınının global görünüme yönelik bir risk olarak işaret edildiği tutanaklarda, ticari belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi.
FOMC'nin repo kolaylığının yeniden tartışılmaya başlanması gerektiğine vurgulanan tutanaklarda, aylık 60 milyar dolar bono alımının nisan boyunca yeterli olacağı ifade edildi.
Üyeler, GSYH'nın 2020 ve 2021'de potansiyeli hafif şekilde aşması ve işsizlik oranının daha da düşmesi beklentisinde olduklarını belirtti.