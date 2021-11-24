Fed tutanakları yayımlandı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2-3 Kasım tarihlerindeki toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, Komite'nin bazı üyelerinin enflasyon baskılarının genele yayılmakta olduğu ve faiz oranlarını artırmak konusunda daha büyük aciliyet hissetlemeri durumunda varlık alımlarının daha kısa zamanda sona erdirilebileceğini diye getirdiklerini ortaya koydu.

2-3 Kasım toplantısının tutanaklarında, "Birçok üye, enflasyonun Komite'nin hedefleri ile tutarlı seviyelerdan dahayüksek seyretmeye devam etmesi halinde Komite'nin varlık alım hızını ve Fed faiz hedef aralığını önceden öngörülenden daha erken ayarlamaya hazır olması gerektiğini not ettiler" ifadelerine yer verildi.

Bazı katılımcılar, hali hazırda faiz artırımının gelecek yıl önceden öngörülende daha erken artırılması konusunda şu anda daha rahat olduklarını belirtirken, istihdam artışının cari hızının Fed'i maksimum istihdam hedefine 2022 yılı ortasına kadar ulaştıracağını veya yaklaştıracağını da not ettiler.

Tutanaklar, 14-15 Aralık tarihlerinde yapılacak FOMC toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasırnın hızlandırılması tartışmalarının masada olacağını ortaya koydu.