Fed tutanakları yayımlandı

Fed'in politika faizini üçüncü kez 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükselttiği ve agresif adımlarının devam edeceği sinyalini verdiği son toplantının tutanakları yayımlandı.

FOMC tutanaklarında öne çıkanlar şöyle:

Birçok katılımcı, ekonomik görünüm üzerindeki ciddi ters etki riskini düşürmek için daha fazla sıkılaşma hızını ayarlamanın önemli olacağını not etti.

Birçok yetkili bir ücret-fiyat sarmalı riskinden söz etti.

Beklendiği gibi Eylül ayında ABD Merkez Bankası'nın net geliri düştü.

Birçok katılımcı, politika daha kısıtlayıcı olduğunda risklerin iki taraflı olacağını öngördü.

Birçok katılımcı gerektiği kadar kısıtlayıcı duruşun sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı.

Diğer ülkelerde para politikası sıkılaşmasının yayılma yoluyla ABD ekonomisine etkisi olabilir.

Yavaşlayan iş gücü piyasasına rağmen yetkililer faiz artışında kararlı.

Birçok katılımcı komite hedeflerine ulaşmak için gerekli federal finansman yoluyla ilgili değerlendirmelerini yükseltti.

Katılımcılar, politika ayarlarının kümülatif etkilerini değerlendirirken, bir noktada faiz artışlarının yavaşlamasını uygun olacağını kabul etti.

Enflasyon tahmin edilenden daha yavaş yumuşuyor.