Fed tutanaklarında faiz artışı vurgusu

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 25-26 Ocak'ta yapılan toplantısının tutanakları, Mart ayında başlanacağı öngörüsü ile hızlandırılmış bir faiz artırım takviminin tartışıldığını ortaya koydu.

Tutanaklarda, "Katılımcıların çoğu, federal fon faizi için hedef aralığın 2015 dönemi sonrasında yapılandan daha hızlı bir hızla artırılmasının gerekli olmasının muhtemel olduğuna işaret ettiler" ifadeleri yer aldı.

Fed'in faiz artırımı konusunda kararını toplantıdan toplantıya ve veriler analiz edilerek vermesinin kararlaştırıldığı anlaşılan toplantı sonrasında, ABD fed faiz vadelilerinde Mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artırımı olasılığını yüzde 50'nin altı olarak fiyatlandı.

25-26 Ocak tutanamları ayrıca, Fed üyelerinin 9 trilyon dolar büyüklüğündeki varlık portföyünün ne kadar agresif şekilde azaltılabileceğini daha derinlemesine tartıştıklarını da gösterdi. Ancak FOMC üyeleri bilançonun daraltılması konusunda spesifik bir karar almadılar.

Katılımcıların çoğu varlık alımlarının önceden takvimlendirildiği gibi Mart ayının ilk yarısında bitirilecek şekilde azaltılarak devam ettirilmesi kararına vardılar. 2 üye ise varlık alımlarının Mart'tan önce sona erdirilmesini istediler.