Fed, varlık alımlarını 30 milyar dolar azaltacak

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolara, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolara indirdi.

Fed, medyan tahmini 2022'de üç faiz artışı, 2023'te 3 faiz artışı şeklinde.

ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentisini aşağı yönlü revize etti.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,3'e , gelecek yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekildi. Fed yetkilileri 2023 yılı için yüzde 3,5 ve 2024 yılı için yüzde 3,5 olan tahminini korudu.

Uzun dönem işsizlik tahmini de yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 4,2 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.