Fed varlık alımlarını azaltmaya başlıyor

ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri yüzde 0-0.25 aralığında bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını kasım ayında 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre bu ay 70 milyar dolar ve aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine kağıdı alınacak. Mortgage destekli menkul kıymet alımı bu ay 35 ve aralık ayında 30 milyar dolar olacak.

COVID-19 aşılamalarındaki ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında COVID-19 vakalarındaki artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi.

"Salgın ve arz-talep dengesizlikleri fiyat artışlarına katkıda bulundu"

Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, "Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulundu" değerlendirmesine yer verildi.

Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının COVID-19'un seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Aşılamada kaydedilen ilerleme ve arz kısıtlamalarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı.

Ekonomik görünüme göre alımların hızı ayarlanabilir

Açıklamada, Komitenin varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı görüşünde olduğu ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları ifade edildi.

Fed'in açıklamasında, bankanın tahvil alımlarının, piyasa işleyişini ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı.

Açıklamada, Komitenin, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.

Fed'in varlık alımlarının, her ay 15 milyar dolar azaltılması halinde gelecek yılın ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Karar sonrası piyasalar

Karar sonrası Dolar endeksi 94 seviyesinde kalmaya çalışırken, euro/dolar 1.1590 seviyesinde işlem görüyor.



ABD borsalarında pozitif seyir etkili olurken, 10 yıllık tahvil faizi 1,58 seviyelerinde.

Spot altının onsu yüzde 1 düşüşle 1.770 seviyesinde yer alırken, brent petrol yüzde 4 düşüşle 82 doların hemen altında.

Dolar/TL yurtdışı işlemlerde 9,65 seviyelerindeki seyrini korurken, Euro/TL 11,20 seviyelerinde.