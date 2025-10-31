Fed ve teknoloji hisseleri baskıladı: Bitcoin 110 bin doların altında
Bitcoin, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satış dalgasından etkilenerek 110 bin doların altındaki seyrini sürdürüyor. Perşembe gecesi 106.396 dolara kadar gerileyen kripto para, daha sonra yüzde 1,75 artışla 109.383 dolara yükseldi. Meta ve Microsoft hisselerinde harcama endişeleri satış baskısını artırırken, Fed'in Aralık ayında faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması yatırımcıların risk iştahını azalttı.
Bitcoin, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin öncülük ettiği satış dalgasının ardından gece saatlerinde yaşadığı kayıpları kısmen telafi etse de 110 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.
Perşembe gecesi 1,5 haftanın en düşük seviyesi olan 106.396 dolara kadar gerileyen kripto para, ardından yüzde 1,75 değer kazanarak 109.383 dolara yükseldi.
Teknoloji devleri baskıyı artırdı
ABD'de Meta ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin artan harcama beklentilerine yönelik endişeler, piyasalarda satış baskısını artırdı. Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Çarşamba günkü toplantısının ardından, Aralık ayında faiz indirimi olasılığına dair beklentilerin zayıflaması da risk iştahını sınırladı.
Diğer yandan, ABD ve Çin'in ticaret ateşkesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak Deutsche Bank analistleri, "yapısal farklılıkların sürdüğünü ve somut taahhütlerin eksikliği nedeniyle anlaşmanın kapsamına dair şüphelerin kolayca ortaya çıkabileceğini" belirtti.