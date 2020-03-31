Fed, yabancı merkez bankaları için repo kolaylığı başlatacak

31 Mart 2020

ABD Merkez Bankası Fed'den küresel finans sistemine destek olabilmek adına yeni bir hamle daha geldi. Fed, bünyesinde hesabı olan yabancı merkrez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas eebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.



Fed'in yabancı merkez bankaları ve diğer uluslararası para otoriteleri için bu yeni yeni programı ile New York Fed'de hesabı olan bankaları repo işlemlerine girebilecekler.



Fed yaptığı açıklamada, "Bu kolaylık, açık piyasada menkul kıymet satmaktan farklı, alternatif, geçici bir ABD Doları kaynağı sağlayarak, ABD Hazine piyasasının düzgün çalışmasının desteklenmesine yardım edecek" denildi.



Yabancı bankalar için repo kolaylığı 6 Nisan'da yürürlüğe girecek ve en az 6 ay devam edecek.