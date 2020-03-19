Fed, yatırım fonlarına destek programı başlattı

19 Mart 2020

Fed, Çarşamba günkü açıklamasında, koronavirüsün finansal sistem üzerindeki etkisi sürerken para piyasası yatırım fonlarını desteklemek için program başlattığını belirtti.

Fed'in acil durum otoritesi altında kurulan Para Piyasası Yatırım Fonu Likidite İmkanı (MMLF), küresel finans krizi döneminde kurulan örneğe benziyor. ABD Hazine Bakanlığı 10 milyar dolarlık kredi koruması sağlayacak.

Bloomberg tarafından görülen belgelere göre Hazine Bakanlığı, Çarşamba günü söz konusu açıklama öncesinde, koronavirüs teşvik planı çerçevesinde vergi mükelleflerinin paralarıyla para piyasası yatırım fonlarına geçici olarak güvence vermeyi teklif etmişti.

Fed'in açıklamasında "Para piyasası fonları aileler, işletmeler ve her çeşit şirket için yaygın yatırım araçları. MMMLF, hane halkı ve diğer yatırımcıların talepleri karşısında para piyasası fonlarına yardımcı olacak ve genel olarak piyasanın işlerliğini ve ekonomideki kredi teminini artıracak." ifadelerine yer verildi.

ABD'de yatırımcıların nakde yönelmesiyle birlikte para piyasası fonları stres altına girdi. Tüketiciler, işletmeler ve diğer kurumlar kısa vadede ihtiyaç duyabilecekleri nakdi bekletmek için para fonlarını kullanıyorlar.