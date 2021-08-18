Fed yetkilileri tapering konusunda görüş birliğinde değil

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz tarihli toplantısına ait tutanakları yayımladı. ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Temmuz toplantısında teşviklerin geri çekilme zamanlaması ve mekanizması tartışıldı. Üyeler, ekonomik koşulların Fed'in hedeflerini karşılamasından sonra uygun hızda varlık alımlarının azaltılması konusunda çeşitli görüşler dile getirdiler.

Tutanaklara göre, FOMC üyeleri varlık alımlarının azaltılması için ortaya konan yönlendirmeye buyıl ulaşılabileceğini ifade ettiler. Ancak katılımcılar, varlık alım hızının azaltılmaya başlanmasının merkezindeki istihdam piyasası görünümü konusunda görüş birliğihne varamadılar. Bazı Fed üyeleri istihdam piyasasında güçlenmeye işaret ederken, diğerleri ise toparlanmanın hala uzakta olduğuu savundular.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar varlık alım hızının azaltılmasına erken başlangıcın alım hızında daha kademeli azaltımlar ile bir araya gelebileceğini ve böyle bir kombinasyonun finansal şartlarda aşırı bir sıkılaşma yaşanması riskini azaltabileceğini not ettiler" ifadeleri de yer aldı.