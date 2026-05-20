Fed faiz oranları için artış senaryoları gündeme geldi

Federal Reserve (Fed) Philadelphia Başkanı Anna Paulson, merkez bankasının Fed faiz oranları için yeniden artış senaryolarını değerlendirmesinin piyasalar açısından sağlıklı bir durum olduğunu açıkladı.

Paulson, mevcut para politikasının enflasyonu kontrol altına almak için uygun seviyede sıkı olduğunu ancak yukarı yönlü risklerin sürdüğünü belirtti. Bu açıklamaların ardından küresel piyasalarda bu yıl yapılması beklenen faiz indirimi tahminleri belirgin şekilde geriledi.

Paulson, Florida'da düzenlenen 2026 Finansal Piyasalar Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurguladı. Orta Doğu'daki çatışmalara bağlı olarak yükselen enerji maliyetlerinin, gümrük tarifelerinin ve tedarik zincirindeki aksamaların fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü riskleri artırdığını ifade etti. Özellikle ham petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve küresel emtia piyasalarındaki oynaklık makroekonomik dengeleri etkilemeye devam ediyordu. Yılbaşından bu yana benzin fiyatlarında yaşanan yüzde 50'den fazla artışın hanehalkı bütçeleri üzerinde ek baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Faiz oranlarında sıkılaşma ihtimali piyasalarda fiyatlanıyor

Yatırımcılar, nisan ayında açıklanan yapışkan enflasyon verileri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından Fed faiz oranları indirim beklentilerini revize etti. Piyasa katılımcıları daha önce 2026 yılı içinde yaklaşık üç faiz indirimi öngörüyordu.

Ancak Paulson'ın açıklamalarıyla birlikte, fon oranının uzun süre sabit kalması veya ek bir faiz artışı yapılması olasılığı tahvil ve hisse senedi piyasalarında daha yoğun şekilde fiyatlanmaya başladı. Vadeli işlem piyasalarında faiz artışı ihtimaline yönelik pozisyonlar artış gösterdi.

İş gücü piyasası ve makro veriler direnç gösteriyor

Makroekonomik verilere değinen Paulson, çekirdek kişisel tüketim harcemeleri (PCE) enflasyonunun mart ayında yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Manşet PCE enflasyonu ise Ocak 2025'teki yüzde 2,6 seviyesinden mart ayında yüzde 3,5 seviyesine yükselmişti.

Yapay zeka kaynaklı istihdam kaygılarına ve jeopolitik belirsizliklere rağmen iş gücü piyasasının direncini koruduğunu ifade eden Paulson, işsizlik oranının yüzde 4,3 ile tarihsel olarak düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini bildirdi. Faiz indirimlerinin başlaması için yüzde 2 enflasyon hedefine doğru sürdürülebilir bir ilerleme görülmesi gerektiğini ekledi.

Küresel emtia fiyatlarındaki artış ve yapışkan enflasyon verileri, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu beklenenden daha uzun süre korumasına yol açıyor. Fed faiz oranları politikasındaki bu olası değişim, küresel sermaye akışlarını ve tahvil getirilerini önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü baskılama eğilimini sürdürüyor.