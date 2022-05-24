Fed,'de 2. Powell dönemi resmen başladı

Fed Başkanı Jerome Powell, bu göreve Senato tarafından ikinci bir 4 yıl için yeniden seçilmesinin ardından dün yemin etti ve yeni görev dönemine resmi olarak başladı.

Powell ile birlikte yeni Başkan Yardımcısı Lael Brainard ve Fed Yönetim Kurulu'nun yeni üyeleri Philip Jefferson ve Lisa Cook da yemin ederek görevlerine başladılar.

Yemin töreni ile birlikte Fed'in 14-15 Haziran'da yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Yönetim Kurulu'ndaki 7 sandalyenin 6'sı dolmuş oldu.

Yedinci ve son sandalye için Başkan Biden tarafından aday gösterilen Michael Barr'ın da Senato'dan onay alması bekleniyor.