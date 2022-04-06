Fed'de 95 milyar dolarlık bilanço daraltma için fikir birliği

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Mart toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, Fed bilançosunun aylık 95 milyar dolar azaltılmasına yönelik bir plan üzerinde genel olarak anlaşmaya vardılar.

Tutanaklar, FOMC katılımcılarının Fed bilançosundaki Hazine varlıkları miktarının aylık 60 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerin 35 milyar dolar azaltılmasına, miktarların 3 aylık veya biraz daha uzun bir dönem için uygulanmasına yönelik bir planı değerlendirdiklerini ortaya koydu.

Varlık alımı azaltılması konusunda nihai bir anlaşma olmasa da katılımcılar "önemli ilerleme" sağlanhdığını ifade ettiler ve bilanconun daraltılması sürecinin 3-4 Mayıs'ta yapılacak FOMC toplantısında verilecek karar ile başlayabileceğini vurguladılar.

Tutanaklar ayrıca, Fed üyelerinin ekonomik ve finansal şartlara bağlı olarak daha sıkrı politika duruşunun gerekli olabileceğini not ettiklerini de gösterdi. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğini altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söylediler.

FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.