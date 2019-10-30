Fed'den 25 baz puan indirim bekleniyor

30 Ekim 2019

HÜSNİYE GÜNGÖR - DIŞ HABERLER

ABD Merkez Bankası’nın bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında da faizleri 25 baz puan indirmesi, yılın geri kalanında da faiz indirimlerine ara vermesi öngörülüyor.

CNBC’nin fon yöneticileri, ekonomistler ve stratejistlerle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 80’i bugünkü toplantıda bir faiz indirimi yapılmasını beklediğini belirtti. Öte yandan katılımcıların yüzde 63’ü Fed’in yılın geri kalanında faiz indirimlerine ara vermesini bekliyor. Genel beklenti ise Fed’in indirimlere Şubat toplantısında devam etmesi. Bugün TSİ 21:00’de açıklanacak faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’in 21:30’da gerçekleştireceği basın toplantısında bankanın para politikasında nasıl bir eğilimde olduğunun ipuçları izlenecek.

Fed 1995’te de aynı yolu izlemişti

Fed’in bugünkü toplantısında faizleri üçüncü kez 25 baz puan indireceği beklentisi, piyasa izleyicilerine 1995 ekonomik durgunluk döneminde ‘sigorta’ amaçlı yapılan indirimleri hatırlatıyor. Fed eğer bugünkü toplantısında 25 baz puanlık indirime giderse, gösterge faiz oranında aynı yıl içinde art arda üçüncü indirim gerçekleşmiş olacak. Bunun tarihte bir örneği daha var, o da 1995 yılı.

1990'ların ortalarında Rusya'nın ödenmeyen borçları ve Long Term Capital Management adlı hedge fonun neredeyse batacak olmasıyla ekonomik durgunluktan endişe edildiği dönemde de üç kez 25 baz puanlık indirime gidilmişti. Kurumun o zamanki başkanı Alan Greenspan yönetimindeki Fed, Temmuz 1995 ile Ocak 1996 arasında üç kez indirime giderek faiz oranlarını toplam 75 baz puan düşürmüştü. Greenspan, 6 Temmuz 1995’teki ilk 25 baz puanlık indirimi gerçekleştirmeden önce Federal Açık Piyasa Ekonomisi (FOMC) katılımcılarına ekonomiyi belirsizlikten çıkarmak için risklerin gerekli olduğunu söylemiş, ancak ekonominin düzeleceğine dair belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekmişti. Greenspan, FOMC toplantısında “Gördüğüm kadarıyla hepimiz aşağı yönlü asimetrik risklerden endişe duyduk, ancak kimse ekonomik durgunluk ihtimalinin yüzde 50’den fazla olduğunu düşünmedi,” demişti.

Şartlar 1995 ile birebir aynı değil

Fed’in 90’lardaki bu adımının tekrar günmede gelmesinin nedeniyse St. Louis Fed Başkanı Jim Bullard ve Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın da dahil olduğu birçok Fed konuşmacısının 1995-1996 yılındaki “sigorta” misali faiz kesintilerini Fed'in bugün alacağı karar için örnek göstermesi oldu. Ancak uzmanlar o zamanki durumla bugünün birebir kıyaslanmasının doğru olmadığını düşünüyor. Greenspan 1995 ve 1996 yıllarındaki faiz indirimini gerçekleştirmeden önce, Federal fon faizlerinde hedef aralığı yüzde 6 civarındaydı. Powell yönetimindeki Fed’in ise yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında değişen bir hedef aralığı var. Fed içerisindeki endişeyse gevşeme politikasının Fed’i sıfır faiz oranına, dolayısıyla bir kez daha geleneksel olmayan politika araçlarına götürüp götürmeyeceği...