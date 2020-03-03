Fed'den 50 baz puanlık 'acil' indirim!

03 Mart 2020

ABD Merkez Bankası (Fed), "acil durum" efektiyle politika faizinde 50 baz puan indirime gitti. Politika faizi oranı yüzde 1,50-1,75'ten yüzde 1,00-1,25 aralığına çekildi.



Fed, aşkın rezervlere uygulanan faizi de 50 baz puan indirerek 1,50'ye indirdi.

18 Mart'taki toplantısından önce harekete geçen Fed, kararı oy birliği ile aldığını duyurdu.

Fed’in ilk mesajları

Fed'den yapılan açıklamada kararın oybirliği ile alındığı ifade edilirken, "ABD ekonomisinin temelleri sağlam kalmaya devam ediyor ve Fed gelişmeleri yakından izliyor ve genişlemeyi desteklemek için uygun politikayı sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.

Dolar/TL, 6.03'e kadar indi

Fed'in sürpriz hamlesi sonrasında dolar/TL kurunda da hızlı düşüş yaşandı. Kur 6.05 seviyesine kadar indi. Kur, Fed'in faiz kararı öncesinde 6.14 seviyelerinde bulunuyordu.

Faiz kararının ardından ABD borsaları kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı, ABD Hazine tahvil faizleri geriledi. Gelişmekte olan ülke borsaları sert yükselirken altın değer kazandı.

Borsada yüzde 3.6 prim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,63 değer kazancıyla 111.207,27 puandan tamamladı. Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesinin ardından 111.207 puana kadar çıktı.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde merkez bankalarından gelen güvercin açıklamaların risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarında yukarı yönlü güçlü bir hareketin gözlemlendiğini dile getirerek, Fed'in faiz indiriminin ardından dünyanın önde gelen merkez bankalarından gelebilecek aksiyonlar ve açıklamalara dair haber akışının takip edileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 112.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.

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