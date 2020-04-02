Fed'den bankalar için yeni hamle

02 Nisan 2020

Fed, koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile başa çıkma çabaları çerçevesinde büyük bankalar için kaldıraç kurallarını belirli bazı yatırımları kaldıraç hesabından muaf tutarak geçici olarak hafifletti.



Alınan karar ile, bankalar ellerindeki ABD Hazine kağıtları veya Fed'deki mevduatları munzam kaldıraz oranı hesabına dahil etmeyebilecekler.



Fed, 31 Mart 2021'e kadar tanınan bu muafiyetlerin Hazine kağıdı piyasasındaki gerilimin hafifletilmesine yardım edeceğini ve bankaları kredi vermeye devam etmeleri için cesaretlendireceğini vurguladı.