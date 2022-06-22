Fed'den bir 75 baz puanlık artış daha bekleniyor
Fed'in Temmuz'da 75 baz puan, Eylül'de 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.
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Fed'in Temmuz ayında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizi 75 baz puan ve Eylül toplantısında 50 baz puan artırması bekleniyor.
Reuters'in düzenlediği ankete göre Fed, en erken Kasım toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım patikasına dönecek.
Ankete katılanlar 2022 yılı sonunda Fed faiz oranının yüzde 3,25-3,50 olacağını da öngördüler. Önceki ankette 2022 yıl sonu faiz tahmini yüzde 2,50-2,75 olmuştu.