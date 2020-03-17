Fed’den bir paket daha

17 Mart 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) kredi piyasalarındaki tıkanıklığı gidermek için şirketlere doğrudan para verebilmesine olanak sağlayan imkanı tekrar devreye aldı.

Fed kısa vadeli şirket bonolarını doğrudan satın almasına imkan veren CPFF olarak kısaltılan imkanı son olarak 2007-2009 yıllarındaki kullanmıştı.

Fed tarafından yapılan açıklamaya göre, bu imkan kapsamında bankaları aracı olarak kullanmadan zor durumdaki şirketlere doğrudan para sağlayabilecek. Bu imkan Fed'in para politikası araç seti içinde şirketleri rahatlatacak en etkin araçlar arasında yer alıyor.

Ticari veya şirket bonosu piyasası şirketlerin bilançolarını çevirmek için hayati öneme sahip. Bu piyasadan kısa vadeli borçlanan şirketler temin ettikleri parayla maaşları ödüyor, stok ve alacak yönetimini sağlıyor.

Koronavirüs salgınının yatırımcılarda yarattığı kaygı şirket bonosu piyasasını da etkiledi. Bonoların fiyatı düşerken ihraççılar veya satıcılar istedikleri fiyatı bulamaz hale geldi ve alış/satış işlemleri durma noktasına geldi.

Fed, CPFF imkanı sayesinde ihraççı şirketlerin bonolarını doğrudan satın alabilecek, böylece tıkanan kısa vadeli borçlanma piyasasını da tekrar açmış olacak.

Fed bundan önceki CPFF ile 3 ay vadeli şirket bonolarını satın almıştı.