Fed’den enflasyon ve işsizliğe yeni bir yaklaşım

27 Ağustos 2020

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Küresel piyasaların odaklandığı yıllık Fed toplantısı Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Powell, bankanın uzun vadeli hedeflerine ilişkin açıklamanın yeni versiyonunu duyurdu. Powell’ın sözlerinde piyasaların en çok odaklandığı nokta, enflasyon hedefinin ortalama yüzde 2 olmaya devam ettiği ancak hedefin yüzde 2’nin de üzerine çıkmasına da izin verilebileceği söylemi oldu. Tam istihdama ilişkin yapılan ifade değişikliği ise Fed’in daha düşük istihdama da izin verebileceği şeklinde yorumlandı.

2008-2009’da Fed Başkanlığını yürüten Ben Bernanke’den bu yana ilk kez bankanın politika çerçevesinde değişikliğe gidilen Jackson Hole sempozyumunda, Powell, yeni bir para politikası çerçevesi açıkladı. “Ekonomi daima evrimleşiyor ve FOMC’nin hedeflerine ulaşabilmesi için önümüze çıkan yeni zorluklara göre stratejilerinin de değişmesi gerekiyor” diyen Powell, Komitenin yeni para politikası çerçevesinin - özellikle de düşük ve orta gelirli topluluklarda - daha güçlü bir istihdam piyasası hedeflediğini, ve sağlam bir işgücü piyasasının enflasyonda istenmeyen bir artışa neden olmadan da korunabileceğini söyledi.

Yeni para politikası çerçevesinde en belirgin birkaç değişiklik şöyle:

* Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) maksimum istihdam ın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olduğunu vurguladı ve politika kararlarının “tam istihdam düzeyine göre istihdamdaki eksiklerin değerlendirmesi”ne göre bilgilendirileceğini söyledi. Orjinal belgede bu ifade “maksimum düzeyden sapmalar” olarak geçiyordu.

* Fiyat istikrarı konusunda FOMC uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini de nicel olarak değiştirdi ve “Kademeli olarak ‘ortalama’ yüzde 2 enflasyonun hedeflendiğini” belirterek revize edilmiş çerçevede enflasyon için şu ifadeler yer aldı: Enflasyonun istikrarlı olarak yüzde 2’nin altında seyrettiği dönemlerin ardından uygun para politikalarıyla enflasyonun belirli bir süre için yüzde 2’nin de üzerinde olması hedeflenecektir”. Bunun anlamı ekonomi uzmanlarına göre Fed’in enflasyonun hedefi aşması halinde bile, faizleri artırmayarak ekonomiyi destekleyecek olması.

* Bu strateji belgesinde düşük faiz oranları izlenen para politikasının yaratacağı zorluklar açık bir şekilde kabul ediyor. ABD’de ve dünyada para politikası faiz oranları muhtemelen geçmiştekine göre daha düşük bir aralıkta seyredecek.

Powell ayrıca bankanın 5 yılda bir finansal istikrar değerlendirmesi yapacağını da duyurdu.

‘Sürekli düşük enflasyon endişe kaynağı’

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefi ile tutarlı seviyelerin üzerine çıkması durumunda Fed'in "harekete geçmekten çekinmeyeceğini" söyledi. Düşük ekonomik büyüme, düşük faiz ve düşük enflasyon ortamı olduğuna dikkat çeken Powell "Fed'in bu nedenle ekonomik krizde ekonomiyi desteklemek için daha az alanı var" dedi ve krizin ardından, bir süredir görülen en iyi işgücü piyasasının geliştiğini ancak bunun güçlü enflasyonu tetiklemediğini vurguladı. Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyonu beklenenden daha fazla düşürmüş olabileceğini söyledi ve ekledi: "Sürekli olarak düşük enflasyon bir 'endişe kaynağıdır'. Ekonomi için ciddi bir riske ve her zamankinden daha düşük enflasyon beklentilerinin 'ters döngüsüne' neden olabilir. Bu, bir düşüş döneminde faiz oranlarının düşürülmesi için daha az alan sağlayacaktır." Enflasyon beklentilerinin ters döngüye girmesinin üstesinden gelmenin çok zor olabileceğini belirten Powell, Fed'in bunu engellemek istediğini belirtti.

‘Kapsayıcı istihdam’ vurgusu

Powell kendisine ırksal eşitlikle ilgili bir soru yöneltildiğinde Fed'in tüm Amerikalılar için mümkün olduğu kadar güçlü bir işgücü piyasası ve zaman içinde istikrarlı bir enflasyon oluşturmaya odaklanacağını ekledi ve azınlıkların işsizlik verilerini de ayrıca belirterek, ABD’de iş gücü piyasasında kapsayıcı olmanın önemine dikkat çekip “Eşitlikçi istihdam politikaları Kongre’den de destek bulacaktır. Bu konuda Fed’den daha geniş bir alana ihtiyaç var” dedi.