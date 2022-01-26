Fed'den mart sinyali!
Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, 'yakın zamanda' faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Piyasalar faiz artırımın 16 Mart'taki toplantıda olacağını düşünüyor. ABD borsaları ve 10 yıllık faizi yükselirken, altın yüzde 1 geriledi.
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni yılın ilk faiz toplantısında, faizi yüzde 0-0,25 bandında bıraktı.
Mart başı itibariyle varlık alım programının tamamlanacağını bildiren Fed, yakın zamanda faiz artışının uygun olacağını bildirdi. Piyasalar faiz artırımın martta olacağını öngördü.
ABD Merkez Bankası, bilanço küçültmeye faiz artışları başladıktan sonra başlanabileceğine işaret etti.
Fed, şubat ayında Hazine kağıdı alımının 20 milyar dolar, varlık destekli menkul kıymet alımının 10 milyar dolar olacağını aktardı.
Enflasyonun arz ve talep dengesizlikleri nedeniyle yüksek kaldığını kaydeden Fed, "İstihdam artışı son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı önemli oranda düştü" değerlendirmesini yaptı.
Fed Başkanı Jerome Powell 22:30’da basın toplantısı düzenleyecek, soruları yanıtlayacak.
Piyasanın ilk tepkisi
Fed kararı sonrası ABD borsalarında yüzde 2 yükselişler gözlenirken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 1,79'a çıktı.
Euro/Dolar 1.1280 seviyesinde, spot altın yüzde 1 düşüşle 1.830'a indi.
Dolar/TL 13.55 ve Euro/TL 15.30 seviyelerinde yer alıyor.