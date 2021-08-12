Fed’den tapering konusunda farklı görüşler

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bazıları, ülke ekonomisinin güçlü büyümeye devam etmesinin ve istihdam piyasasındaki toparlanmanın Fed'in ekonomiye olan desteğini çekme zamanının neredeyse geldiğine işaret ettiğini ifade etti.

Fed yetkilileri, merkez bankasının geçen yıl finansal piyasaları istikrara kavuşturmak ve salgın sürecinde ekonomiye destek vermek için başlattığı varlık alım programının hızını azaltmaya ne zaman ve nasıl başlayacağını değerlendirme süreci içindeler.

Yetkililerin zamanlama konusunda farklı görüşleri var

Kansas City Fed Başkanı Esther George, enflasyondaki yükseliş, istihdam piyasasında iyiye gidiş ve güçlü talebin devam edeceği beklentilerine dayanarak tahvil alım programını azaltmaya başlama kriterlerinin sağlandığını belirtti.

George, dün internet üzerinden gerçekleşen bir seminerde yaptığı açıklamada "Bu koşullar altında varlık alımlarını sonlandırmayı destekliyorum" dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, CNBC ile gerçekleştirdiği söyleşide Fed'in gelecek ay tahvil alım programını azaltmaya başlama takvimini açıklaması ve buna Ekim'de başlaması gerektiğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide Fed'in ekonomiye olan desteğini çekmeden önce ABD'de istihdam yeterince toparlanana kadar birkaç aya daha ihtiyaç olabileceğini söyleyerek daha orta yolu bulmayı hedefleyen bir tutum benimsedi.