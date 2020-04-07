Fed'den yeni istihdam hamlesi
Fed, koronavirüsün olumsuz etkilerini en aza indirmek ve istihdamın korunması için küçük işletmelere kredi veren bankaları destekleyici yeni adımlar attı.
Fed, ücretlerin, istihdamın korunması için küçük işletmelere kredi sağlanmasına yönelik yeni programa bankaların katılımlarını cesaretlendirmek için önemli bir adım attı ve programa katkı veren bankalara finansman sağlayacağını duyurdu.
Fed, Küçük İşletmeler İdaresi Ücret Çekleri Kıoruma Programı tarafından desteklenen bir dönemsel finansman kolaylığı oluşturduğunu bildirdi. Oluşturulan bu finansman kolaylığının detayları hafta içinde açıklanacak.
ABD'de istihdam alarm veriyor
ABD'de son iki haftada işsizlik maaşına başvurular tarihi seviyelere yükselerek 10 milyonu bulmuştu. İşsizlik oranı ise yüzde 4,4'e çıkmıştı.