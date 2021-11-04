Fed'in ardından gerileyen dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün gün ortasında yüzde 20'ye yaklaşan enflasyonun da etkisiyle güne başladığı 9,62'li seviyelerden 9,74'e kadar yükselen dolar/TL, Fed'in faiz kararı ve varlık alımlarını 15 milyar dolar düşürmesiyle birlikte 9,65'in altına çekilmişti. Dolar/TL, bu sabah saatlerinde 9,66-9,67 bandında değerleniyor. Euro/TL'de ise işlemler 11,20 seviyelerinin hemen üzerinde gerçekleşiyor.

Fed'den beklenen hamle geldi, bugün gözler İngiltere'de

Küresel piyasalarda ise gözler Fed'deydi. Hisse piyasaları, Fed'in varlık alımlarını azaltma kararı almasının ardından yükselirken enflasyon görünümüne dair endişeler uzun vadeli tahvil getirilerinin yükselmesine yol açtı.

Fed, beklendiği gibi varlık alımlarını bu aydan itibaren her ay 15 milyar dolar olacak şekilde azaltmaya başlayacağını açıkladı. Ancak, programın hızını gerektiği şekilde azaltabileceği ya da artırabileceği ihtimaline açık kapı bıraktı.

Fed'in dün gece açıkladığı kararın ardından yatırımcılar gözlerini İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) kararına çevirdi. BOE, bugün 1500'te açıklayacağı kararla faiz artırımlarına başlayabilir. Yatırımcılar ise faiz artırımlarının küresel tahvil piyasalarına tam olarak ne etkileri olacağını kestiremiyorlar.

Dünyada hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin bir şekilde sıkılaştırma eğilimine girdiği dönemde TCMB ise yükselen enflasyona ve değer kaybeden TL'ye rağmen dünyanın aksine gevşeme eğiliminde. TCMB fiyat istikrarının cari fazla verilmeden sağlanamayacağını belirtirken, tüketici enflasyonun ise Ekim'de yükseldiği yüzde 20'lerde aylarca kalması bekleniyor. Ekonomistler cari fazlaya odaklanmanın enflasyondaki yükselişini daha da yukarı çekebileceğinden de endişeliler.

Para banka verileri izlenecek

Bugün iç piyasada TCMB'nin aylık fiyat gelişmeleri raporu ve haftalık verileri de takip edilirken Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri programında Hazine Enerji bakanları başta olmak üzere bir çok ekonomi yetkilisi de konuşma yapacak.

Piyasalarda takip edilen bir diğer konu ise yabancı yatırımcı eksikliği. Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar. Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi'nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6,2 milyar dolara ulaştı.

Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliğinde TL'nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere daha çok bakıyorlar.