Fed'in ardından piyasalar satışta

Küresel piyasalar yeni güne satıcılı bir seyirle başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre sıfıra yakın tutma taahhüdüne rağmen hırpalanmış ABD ekonomisini destekleyecek yeni önlem açıklamamasının ardından Asya borsaları ve ABD vadelileri ağırlıklı olarak yüzde 1'lerin üzerinde geriliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,82 gerileyerek art arda 5 günlük kazanım dizisine son verdi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5, Çİn borsaları yüzde 1'e yakın, Güney Kore KOSPI yüzde 1,3 civarı geriliyor.

Dolar/TL 7,50'nin altında

Yurt içinde ise dün 7,5150'ye kadar çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL bu sabahki işlemlerde 7,50'nin hemen altında değerleniyor. Euro/TL'de düne göre yüzde 0,4 civarı değer kaybıyla 8,82 düzeyinden el değiştiriyor.

Fed uzun bir süre faizleri değiştirmeyecek

Fed, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası

toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.

Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu

politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023'e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde

yüzde 2'yi geçmeyeceğini tahmin etti.

Altın fiyatları 1.940 doların altına indi

Altın fiyatları Fed'in ekonomiye yönelik iyimser değerlendirmede bulunması ancak daha fazla

önlem sinyali vermemesinin ardından doların değer kazanmasına paralel olarak yüzde 1'den fazla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 1.938 dolara geriledi.

Dünkü yükselişin ardından petrol geriliyor



Petrol fiyatları ABD'nin güneydoğusundaki üretim platformlarının Sally Kasırgası'nın

geçişini takiben üretime yeniden başlamak için adımlar atmasının ardından zayıf yakıt talebiyle

ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düşüş kaydetti. Petrol fiyatları önceki iki işlem gününde yükselmişti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 4.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.8 düşüşle 41.86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 4.9 yükseldikten sonra bugün yüzde 1.1 düşüşle 39.73 dolara geriledi.

ABD Doları, başta euro olmak üzere önemli para birimleri karşısında güçlendi



Dünkü FOMC toplantısı sonrasında açıklanan Fed üyelerinin büyüme, enflasyon ve faiz projeksiyonları ABD Doları'nın başta euro olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Fed'in 2020 yılı için ABD ekonomisinde daralma tahminini yüzde

6,5'te yüzde 3,7'ye indirmesinin desteği ile EUR/USD paritesi bu sabah Mayıs ayında bu yana ilk kez 50 günlük basit haraketli ortalamanın altına gelmesine yol açtı.



Dün, 1,18825 seviyelerinden başlayan aşağı harekette EUR/USD paritesi bu sabah 1,17375 seviyesini gördü. ABD Doları'nda güçlende spot altın fiyatının da yüzde 1'den fazla düşmesine yol açtı. Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 1.08, 21,10 dolar düşüşle 1938,06 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda gözler bugün ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos'un yapacağı konuşmada ve İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Guindos bugün Türkiye saati ile 11.00'da Association for the Advancement of Management tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşacak.