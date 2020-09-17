Fed'in ardından piyasalar satışta
Fed'in dünkü faizleri değiştirmeme kararına rağmen ekonomiyi destekleyecek yeni bir hareket planı açıklanmamasının etkisiyle küresel piyasalar bugün satışa gerileme eğiliminde. Dün 7,5150 ile rekor kıran dolar/TL ise bu sabah tekrar 7,50'nin altına indi. Euro/TL ise 8,82'den işlem görüyor.
Küresel piyasalar yeni güne satıcılı bir seyirle başlıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri uzun süre sıfıra yakın tutma taahhüdüne rağmen hırpalanmış ABD ekonomisini destekleyecek yeni önlem açıklamamasının ardından Asya borsaları ve ABD vadelileri ağırlıklı olarak yüzde 1'lerin üzerinde geriliyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,82 gerileyerek art arda 5 günlük kazanım dizisine son verdi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,5, Çİn borsaları yüzde 1'e yakın, Güney Kore KOSPI yüzde 1,3 civarı geriliyor.
Dolar/TL 7,50'nin altında
Yurt içinde ise dün 7,5150'ye kadar çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL bu sabahki işlemlerde 7,50'nin hemen altında değerleniyor. Euro/TL'de düne göre yüzde 0,4 civarı değer kaybıyla 8,82 düzeyinden el değiştiriyor.
Fed uzun bir süre faizleri değiştirmeyecek
Fed, ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde yaptığı son para politikası
toplantısının ardından enflasyon "bir süre" merkez bankasının yüzde 2 olan hedefini "ılımlı düzeyde aşma" yolunda ilerleyene kadar faiz oranlarını sıfıra yakın tutacağını açıkladı.
Para politikası açıklamasıyla birlikte açıklanan yeni ekonomik tahminlere göre çoğu
politika yapıcı faiz oranlarının en az 2023'e kadar sabit kalacağını ve enflasyonun bu dönemde
yüzde 2'yi geçmeyeceğini tahmin etti.
Altın fiyatları 1.940 doların altına indi
Altın fiyatları Fed'in ekonomiye yönelik iyimser değerlendirmede bulunması ancak daha fazla
önlem sinyali vermemesinin ardından doların değer kazanmasına paralel olarak yüzde 1'den fazla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 1.938 dolara geriledi.
Dünkü yükselişin ardından petrol geriliyor
Petrol fiyatları ABD'nin güneydoğusundaki üretim platformlarının Sally Kasırgası'nın
geçişini takiben üretime yeniden başlamak için adımlar atmasının ardından zayıf yakıt talebiyle
ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle düşüş kaydetti. Petrol fiyatları önceki iki işlem gününde yükselmişti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 4.2 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.8 düşüşle 41.86 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü dün yüzde 4.9 yükseldikten sonra bugün yüzde 1.1 düşüşle 39.73 dolara geriledi.
Dünkü FOMC toplantısı sonrasında açıklanan Fed üyelerinin büyüme, enflasyon ve faiz projeksiyonları ABD Doları'nın başta euro olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kazanmasını sağladı. Fed'in 2020 yılı için ABD ekonomisinde daralma tahminini yüzde
6,5'te yüzde 3,7'ye indirmesinin desteği ile EUR/USD paritesi bu sabah Mayıs ayında bu yana ilk kez 50 günlük basit haraketli ortalamanın altına gelmesine yol açtı.
Dün, 1,18825 seviyelerinden başlayan aşağı harekette EUR/USD paritesi bu sabah 1,17375 seviyesini gördü. ABD Doları'nda güçlende spot altın fiyatının da yüzde 1'den fazla düşmesine yol açtı. Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 1.08, 21,10 dolar düşüşle 1938,06 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.