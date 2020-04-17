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Fed'in bilanço büyüklüğü 6,42 trilyon dolara ulaştı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için varlık alımlarını artıran Fed'in bilanço büyüklüğü 15 Nisan haftasında 6,42 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Fed'in bilanço büyüklüğü 6,42 trilyon dolara ulaştı
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Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için varlık alımlarını artıran Fed'in bilanço büyüklüğü 15 Nisan haftasında 6,42 trilyon dolar seviyesine ulaştı. 

8 Nisan'da Fed'in bilanço büyüklüğü 6,13 trilyon dolar seviyesindeydi.

Fed'in elindeki ABD Hazine kağıdı tutarı geçtiğimiz haftadaki 3,63 trilyon dolardan 3,79 trilyon dolara yükselirken, mortgage destekli menkul kıymet miktarı da 1,46 trilyon dolardan 1,57 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

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