Fed'in bir sonraki adımı 'getiri eğrisi kontrolü' olabilir

10 Haziran 2020

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Hazine tahvillerinin getirilerini kontrol edecek bir mekanizmayı devreye sokabileceğini söyleyen uzmanların sayısı artıyor. Tahvil piyasasının oyuncularına göre Fed’in bir sonraki adımı ‘uzun vadeli tahvillerde getiriyi belirli bir düzeyde tutmak’ olacak. Bu enstrüman piyasalarda daha çok ‘getiri eğrisi kontrolü’ (yield curve control - YCC) stratejisi olarak biliniyor. Fed bunu, örneğin 2 ve 3 yıllık ABD Hazine tahvillerinden alım yaparak getirilerin kısa bir sürede yükselmeyeceğine ilişkin piyasaya güven vererek yapacak.

‘Yatırımcı bu ihtimali baz almalı’

Columbia Threadneedle sabit getiriler küresel başkan yardımcısı Gene Tannuzzo “Yatırımcıların baz senaryosu bu noktada yeni toplantılarda bir tür YCC göreceğimiz olmalı” değerlendirmesini yapıyor. Bunun Fed’in politika setinde yeni bir enstrüman olduğunu belirten Tannuzzo “Eğer hedeflerini destekleyecekse bu enstrümanı 5, 10 ve 30 yıllık tahvillere genişletmemeleri için bir neden yok” dedi.

‘5 yıllık tahvil alın’

Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities de cuma günü müşterilerine 5 yıllık tahvil almalarını tavsiye etmiş, ‘Fed’in muhtemelen 3 yıla kadar olan tahvillerde yıl sonuna kadar YCC uygulayacağını ve bunun beş yıllık tahvillerin getirilerine çıpa olacağını’ söylemişti.

‘30 yıllık %2’nin üzerine çıkarsa’

DoubleLine Capital CIO’su milyarder fon yöneticisi Jeffrey Gundlach tahvil getirilerinin çok yükselmesi durumunda Fed’in 1940’lardaki gibi YCC uygulayabileceğini söyledi. Gundlach 30 yıllık ABD tahvili getirisinin yüzde 1,6’dan yüzde 2’nin üzerine çıkması durumunda Fed’in önlem alabileceğini öngörüyor ve şöyle diyor: “Konuşmaların arka planında bariz bir şekilde getiri eğrisi kontrolü saklı. Ben 30 yıllıkların faizi çok yükselirse Powell’in kesinlikle getiri eğrisi kontrolüne geçeceğini düşünüyorum.”

Fed öncesi getiriler tüm vadelerde düştü

Pandemi ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya gibi birçok büyük ekonomide hazine tahvillerinin getirisini tarihi düşük düzeylere düşürmüş, o dönemden bu yana getiriler iyimserlikle kademeli olarak yükselmişti. Yıl başında yüzde 1,5’in üzerinde olan ve martta eksiye düşen 2 yıllık ABD tahvillerinin getirisi bugün Fed kararı öncesi yüzde 0,197 düzeyine geriledi. Üç yıllıkta getiri ise TSİ 16:51 itibariyle yüzde 10’a yakın düşüşle yüzde 0,240’a kadar geriledi. 10 yıllıklarda ise mart ayında yüzde 0,5’in altına düşen getiri gün içinde 0,79’un da altına indi. Martta yüzde 0,7 ile dip yapan 30 yıllıklarda ise getiri karar öncesi yüzde 1,538’e kadar düştü.