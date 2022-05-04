Fed'in faiz artışı sonrası piyasalarda son durum

Fed, piyasalarda oluşan beklentinin en alt bareminden faiz artışına gitti. Piyasalarda 100 baz puana kadar çıkabileceği konuşulan, 75 baz puanlık beklentilerin hiç de az olmadığı FOMC toplantısından 50 baz puanlık artış çıktı.

50 baz puanlık artış altını yükseltti, ABD Doları geriledi



Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanıyor. Faiz artışının piyasalarda oluşan en düşük oranda gerçekleşmesi, altın gibi emtialarda fiyat artışlarının yaşanmasına neden oldu.

Spot altının ons fiyatı karar öncesinde seyrettiği 1.865 dolar seviyesinden 1.875 dolara kadar tırmandı.

ABD Dolar Endeksi, bir miktar aşağı yönlendi. 103,45 seviyesindeki ABD Dolar Endeksi 103,20'nin altına geldi.

Euro/Dolar paritesi de dolardaki düşüş sonrası 1,0540'tan 1,0570'in üzerine kadar tırmandı.

Brent petrol ise akşam saatlerinde başladığı yükselişle birlikte günlük yüzde 5 civarı artışla 110 doların üzerinde...

Piyasaların gözü dakikalar sonra başlayacak olan Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında olacak. Powell'ın gelecek aylara yönelik faiz artışlarına dair mesajları yakından takip edilecek.