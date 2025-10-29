GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, yarım altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri öncesinde altın fiyatları yüzde 2'ye yakın yükseliş kaydetti.

Yatırımcılar bu akşam açıklanacak kritik karara ve Powell'ın açıklamalarına odaklandı. Fed'in bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

Dün 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ons altın fiyatları kritik karar öncesinden yeniden yükeşile geçti.

Ons altında yüzde 2'ye yakın yükseliş

Dün gün içerisin 3 bin 886 dolara kadar gerilen ons altın fiyatları günü 3 bin 952 dolar seviyesinden kapatmasının ardından yeni günde yükseldi.

Gün içerisinde en yüksek 4 bin 29 dolara kadar yükselen ons altında yaklaşık yüzde 2'ye varan artış görüldü.

Bugün saat 15.00 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 1,65 yükselişle 4 bin 17 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise yüzde 1,75 yükselişle 5 bin 420 liradan işlem görüyor.