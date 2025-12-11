Altın ve gümüş fiyatları son durum: Altın düşecek mi? Gümüş daha da yükselecek mi?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması sonrası altın fiyatları bir haftanın zirvesinden gerilerken, gümüşte yeni rekor kırıldı.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

İndirim kararı, 3'e karşı 9 oyla alındı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran 50 baz puanlık faiz indiriminden yana oy kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana oy kullandı.

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

Fed’in bölünmüş kararla yaptığı 25 baz puanlık faiz indirimi ve gelecekteki gevşeme adımlarına dair verdiği temkinli mesajların ardından altın fiyatları 5 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından geriledi.

Altındaki geri çekilmeye karşın gümüş ise yeni tarihi zirvesine yükseldi.

Gümüş, Fed’in faiz indirimi ve Powell’ın güvercin tonu sonrası doların zayıflamasıyla 62,88 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Böylece yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatındaki yükseliş yüzde 117'yi aştı.

Bugün saat 09.50 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 0,35 düşüşle 4 bin 214 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda ons gümüş yüzde 0,36 yükselişle 62,02 dolardan işlem görüyor.