GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, yarım altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Fed piyasaların beklentisi doğrultusunda hareket etti ve faizi 25 baz indirdiğini açıkladı.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

Dün 6 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ons altın fiyatları kritik karar öncesinden yeniden yükeşile geçti.

Ons altında yüzde 2'ye yakın yükseliş

Dün gün içerisin 3 bin 886 dolara kadar gerilen ons altın fiyatları günü 3 bin 952 dolar seviyesinden kapatmasının ardından yeni günde yükseldi.

Gün içerisinde en yüksek 4 bin 29 dolara kadar yükselen ons altında yaklaşık yüzde 2'ye varan artış görüldü.

Bugün ons altın fiyatları yüzde 1,65 yükselişle 3 bin 989 dolardan işlem görüyor.

Ons altın ve dolar/TL kurunun etkili olduğu gram altın fiyatları ise yüzde 1,75 yükselişle 5 bin 3.989 liradan işlem görüyor.