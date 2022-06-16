Fed'in faiz kararının ardından piyasaların seyri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler paralelinde olsa da son 28 yılın en yüksek faiz artışına gitmesi ve büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından fiyatlamalar yakından izleniyor.

Fed, dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3.4'e yükseltti. Fed'in agresif faiz artırımına gitmesi ve büyüme tahminlerini düşürmesinin etkisiyle uzun vadeli ABD devlet tahvillerinin getirisi düştü ve dolar 20 yılın zirvesinden inmiş olsa da bugün yeniden toparlanma çabasında.

Fed faiz kararının açıkladı, sırada ne var?

Yurt dışında ise gözler yine merkez bankalarında olacak. İsviçre ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları yakından takip edilliyor. Fed'in 75 baz puandan daha yüksek bir faiz artırımına gitmemiş olmasının getirdiği rahatlama, yerini bir süre daha devam edeceği tahmin edilen agresif faiz artırımlarının nasıl gerçekleşeceği hakkındaki soru işaretlerine bıraktı.

Türk Lirası'nın değerindeki yatay seyir hafta genelinde olduğu gibi bugün de sürüyor. Dün Fed'in faiz kararını açıkladığı dakikalarda 17,30 sınırına dayanan dolar/TL, yeniden 17,25'ler düzeyine çekildi. Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar/TL, 17,28'lere kadar yükselirken euro/TL'de de 18,05 etrafında değerleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı. Açılışın ardndan gelen yeni alımlarla BİST 100, 2.540 puanın üzerine çıktı.

Petrol fiyatları, Fed'in dünkü faiz artırımının ardından ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin daralacağı endişeleriyle kaydettiği kayıpları kısmen telafi etti ve devam eden arz sıkışıklığı ile yaz aylarında yükselen talepten destek buldu. Petrol fiyatları Fed'in faiz artırımının ardından dün yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Brent ham petrolün varil fiyatı bugün ise yüzde 0,7 yükselerek 119,3 dolara çıktı.

Altın, Fed'in beklentiler dahilinde yaptığı güçlü faiz artırımının ardından doların gerilemesine paralel olarak dün kaydettiği kazanımların ardından doların toparlanmasına bağlı olarak yönünü aşağı çevirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 1.831 dolara indi.

Asya borsaları dün Fed'in agresif faiz artırımına gitmesi ve büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından yükselirken, uzun vadeli ABD devlet tahvillerinin getirisi düştü ve dolar 20 yılın zirvesinden indi. ABD borsalarında dün Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 yüzde 1,46, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,5 artıda kapanmıştı. Karardan önce tamamen fiyatlara yansımış olan faiz artırımının ardından Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ABD borsalarına paralel olarak yüzde 0,4 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,7 yükseldi.

BUGÜNÜN VERİ AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).

TCMB aynı saatte konut fiyatları rakamlarını da açıklayacak. Konut fiyatları bir önceki ay yıllık yüzde 110,0 seviyesine ulaşmıştı.

Avrupa'da beklenen faiz kararlarından ilki İsviçre Merkez Bankası(SNB) tarafından açıklanacak. 2015 yılından bu yana faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutan SNB'nin diğer büyük merkez bankalarının artırım kararlarını izleyip izlemeyeceği takip edilecek. Piyasalarda beklenti bu toplantıda da faizin değişmeyeceği yönünde oluştu (10.30).

Günün diğer faiz kararı İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından gelecek. BoE'nin geçen yılın son ayı başladığı faiz artırım sürecini 25 baz puan ile devam ettirmesi bekleniyor (14.00).

ABD'de bir önceki ay hafif gerileyen konut başlangıçları için Mayıs ayı rakamları takip edilecek. Ülkede en son konut başlangıçları yüzde 0,2 düşüşle 1,72 milyon seviyesine inmişti (15.30).

Aynı saatte Philadelphia Fed iş koşulları endeksi, işsizlik başvuruları ve New York Fed hizmet sektörü aktivite endeksi de ekranlara düşecek.

Her hafta olduğu gibi doğal gaz stokları da takvimde yer alıyor (17.30).