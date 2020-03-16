Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi

16 Mart 2020

Koronavirüs salgının ABD ve Avrupa'da yayılma hızının artması piyasalar üzerindeki baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu baskıyı azaltmak için dev bir hamle yapan Fed, dün gece yarısı faizlerde 100 baz puan indirime giderek yüzde 0-0,25 aralığına çekti. Sert faiz indiriminin yanı sıra 700 milyar dolarlık genişleme programı hazırlayan Fed'in bu hamleleri piyasalardaki tansiyonu düşürmeye yetmedi. ABD vadeli endekslerinin yeni haftaya da sert düşüşlerle başlarken Asya borsalarında da düşüşler yaşanıyor.

ABD vadelileri yüzde 5'e yakın düşüşte

Dow Jones Sanayi Endeksi yeni haftaya 1041 puan, yüzde 4,53 düşüşle 21.947 puandan başladı. Mart vadeli S&P 500 Endeksi yüzde 4,77 düşüşle 2567,50 puana gerilerken, Nasdaq vadeli endeksi de yüzde 4,55 düyüyme 75.414 puana indi.

Dünya borsalarını nyeni haftaya kötü başlamasında koronavirüse ilişkin endişelerin yanı sıra Çin'den gelen beklentilerden çok daha kötü verilerin de etkisi bulunuyor.



Dolar 6,31'den haftaya başladı

Yurt içinde piyasalar küresel koronavirüs gelişmelerine ve Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin haberleri takip edecek. Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL kuru 6,31'den başladı. Euro/TL'nin sabah saatlerindeki değeri ise 7,03 seviyelerinde... Petrol fiyatları yeni haftada düşüşünü sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 32 doların hemen üzerinde. Altının ons fiyatı 1540 doların üzerinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası faizi sıfıra çekti!