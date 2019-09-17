Fed'in indirim yapmayacağını düşünenlerin oranı artıyor

17 Eylül 2019

Piyasalar genel olarak Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağı öngörseler de CME FedWatch'a göre FOMC toplantısında bir faiz indirimi kararı çıkmayacağını öngörenlerin oranı yüzde 35 civarına yükseldi.



Analistler, son dönemdeki ekonomik verilerin iyi gelmesi, ABD ile Çin arasında ticari ilişkilerin normalleşmesi için iyi niyet adımları atılmasının ve artan enflasyonun faiz indirimine gidilmemesi olasılığını artırdığını belirtiyorlar.



Fed'in 18 Eylül'de faizi 25 baz puan indireceğini öngörenlerin oranı bir ay önce yüzde 100, bir hafta önce ise yüzde 94-95 aralığındaydı.

Temmuz ayında 11 yıl sonra faiz indirmişti

Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 - yüzde 2,25 aralığına çekmişti. Banka, temmuz ayında yaptığı bu hamleyle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti.