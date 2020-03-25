Fed'in sınırsız desteğinin etkileri ne olacak?

Fed, piyasaların desteklenmesi için sınırsız varlık alımı kararı aldı. Piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacak olan banka, yeni programlar oluşturarak çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışını destekleyecek ve yeni finansman sağlayacak.

Fed, bu kapsamda 300 milyar dolara yakın yeni finansman, Hazine Bakanlığı Borsa İstikrar Fonu da 30 milyar dolarlık öz kaynak sağlayacak. Banka, ayrıca, bu hafta her gün 75 milyar dolarlık hazine tahvili ve 50 milyar dolarlık konut kredisine dayalı menkul kıymet alımı yapacak.

Fed'in bu aksiyonu sonrası piyasalarda hızlı yükselişler görülürken, altının onsu da 1.639,75 dolara kadar yükseldi. Dolar endeksi ise 101,05 seviyesine kadar geriledi.

Avro/dolar paritesi, 1,0636 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,0800 seviyesinin üzerine çıktı.

Fed'in bu adımı piyasaların imdadına yetişti gibi gözükse de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı endişeler geçene kadar yatırımcıların temkinli olmaya devam edeceği ve satış baskısının devam edebileceği algısı öne çıkıyor.

Salgına ilişkin endişelerden dolayı hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyir, diğer para birimleri ve altının dolar karşısında değer kazanması sürdürülebilir olmayabilir.

"Fed'in hamlesi cesaret verici ancak sürdürülebilir olmama riski var"

Rabobank G10 FX Strateji Başkanı Jane Foley, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fed'in vaatlerinin piyasalardaki güveni yükselttiğini, bunun sonucunda doların geri çekildiğini, Fed'in hamlesinin cesaret verici ancak sürdürülebilir olmama riski bulunduğunu söyledi.

Foley, Kovid-19'un daha kötü hale gelmeyeceğine dair bir güven oluşana kadar piyasalarda tekrar bir çöküş olabilme ve dolara talebin artma riski bulunduğunu kaydetti.

Fed'in açıkladığı önlemlerin piyasalardaki endişeyi yatıştırmada en azından şimdilik başarılı olduğunu aktaran Foley, 3 aylık öngörüsüne göre avro/dolar paritesinin 1,05 seviyelerine kadar gerileyebileceğini söyledi.

Foley, "Avrupa ve ABD'de salgına ilişkin ölüm oranı arttığı sürece iş dünyası ve tüketici güveni düşecek, reel ekonomiye yönelik tehdit de yayılacak. Bu ortamda doların yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Hamlelerin, dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı ortadan kaldıracağını tahmin ediyorum"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte de Fed'in hamlelerinin; çok önemli olduğunu ve yatırımcıların dolara artan talebini tatmin edeceğini söyledi.

Söz konusu hamlelerin dolar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı ortadan kaldıracağı öngörüsünde bulunan Houte, avronun dolara karşı kayıplarını telafi etmesi için salgının Avrupa'da kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Houte, Fed'in dolarda istikrarı sağlayacağını ancak gelecek birkaç hafta dolarda fazla bir düşüş görülmeyeceğini söyledi.

Altının ons'unda 1.600 dolar vurgusu

Commerzbank Emtia Araştırma Bölüm Başkanı Eugen Weinberg ise Fed'in adımlarının etkilerinin ortaya çıktığını, altının onsunun 1.600 dolar seviyelerini gördüğünü ifade etti.

Fed tarafından uygulanan önlemlerin 2008 krizinden daha agresif olduğunu aktaran Weinberg, hisse senedi piyasalarına yönelik kırılganlığın devam ettiğini ve bu durumun güvenli liman olarak altını destekleyebileceğini kaydetti.

"ABD ve Avrupalı yatırımcılar külçe ve sikke alıyor"

ING Group Kıdemli Emtia Stratejisti Wenyu Yao, Fed'in sınırsız genişleme hamlesinin hisse senedi piyasalarındaki satışların hafiflemesine yardım edeceğini söyledi.

Altının fiziki piyasada yükseldiğini aktaran Yao, ABD ve Avrupalı yatırımcıların külçe ve sikke aldığını bildirdi.

"Fed'in adımları, altın piyasasındaki satışların hafiflemesine yardımcı oldu"

Capital Economics Emtia Ekonomisti Alexandre Kozul Wright da "Görünüşe bakılırsa Fed'in adımları, altın piyasasındaki satışların hafiflemesine yardımcı oldu." ifadesini kullandı.

Bu durumu, "şu anda altın gibi güvenli varlıkların tekrar toparlanması" olarak adlandırma için çok erken olduğunu belirten Wright, deflasyonist döngüye ilişkin artan ihtimalin altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu, Fed'in adımlarının bu deflasyonist periyodun atlatılmasını sağlayacağının kesin olmadığını vurguladı.

Wright, "Bütünüyle bakıldığında altının onsu için 2020 sonu tahminimiz 1.600 dolar." dedi.