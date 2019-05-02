Fed'in tek endişesi düşük enflasyon

02 Mayıs 2019

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve faizleri yakın zamanda ayarlamak için çok da istekli olmadığının sinyalini verdi. Fed istihdam artışının devam etmesi, ekonomik büyüme ve zayıf enflasyonun hafif yükselebileceği olasılığından destek buldu.

Fed Başkanı Jerome Powell iki günlük politika toplantısının sona ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda politika yaklaşımımızın uygun olduğunu düşünüyor; her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz" diye konuştu.

Powell, "Bu yıl için iyi bir yolda olduğumuzu görüyorum" dedi.

ABD ekonomik genişlemesi onuncu yılına yaklaşırken, Fed politika yapıcıları devam eden ekonomik büyüme, güçlü istihdam piyasası ve enflasyondaki artışın, hala "en olası sonuçlar" olduğunu söyledi.

ABD Başkan Donald Trump'ın Fed'i ekonomiyi desteklemek için faiz oranlarını yüzde 1 düşürmeye ve başka adımlar atmaya çağırmasından bir gün sonra yaptığı politika açıklamasında Fed, "İstihdam piyasası güçlü kalmaya devam ediyor ... Ekonomik faaliyetler sağlam bir hızla yükseldi" dedi.

Fed ayrıca politika faizi olan federal fon faiz oranının mevcut hedef bandında kalmasını sağlamak amacıyla bankalara rezerv fazlaları için ödediği faiz miktarını yüzde 2.40'tan yüzde 2.35'e düşürdü.

Enflasyon odağı

Politika açıklamasında dile getirilen ana endişe şu anda Fed'in yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam eden "ılımlı" enflasyon seviyesi oldu. Açıklamada, son zamanlarda enflasyondaki düşüşün beklenenden daha kalıcı olabileceği ve artık sadece enerji fiyatlarından düşüşten kaynaklanmayacağı ortaya koyuldu.

En son veriler, yüzde 1.6 seviyesinde olan arz talep enflasyon göstergesinin hane halkları ve işletmelerin ekonominin gücü hakkında şüpheleri olması ve harcama ve yatırım yapmak için daha az istekli olmalarını göstermesi halinde bir sorun olacağını gösterdi.

Powell gazetecilere yaptığı açıklamada, çekirdek enflasyondaki düşüşün çoğunlukla geçici faktörlerden kaynaklanabileceğini belirterek yüzde 2 hedefine geri döneceğini öngördü.

Fed "Enflasyonun ısrarla hedefin altında seyrettiğini görürsek, bu endişe duyacağımız ve politika belirlerken dikkate alacağımız bir şey" dedi.

Ancak Powell şimdilik düşük enflasyonun Fed'in politika faiz oranında herhangi bir değişiklik yapmaya karar vermesinde "sabırlı" olmasına imkan tanıdığını belirtti.

Kaynak: Reuters