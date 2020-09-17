FENER hisse borsada kazandırıyor

17 Eylül 2020

Yaz dönemi Fenerbahçe hisselerinde artış yaşandı. Mart'ta 6.65 liradan işlem gören FENER hisseleri Ağustos ayına kadar 6 kat artarak 35 liranın üzerine çıktı. Son dönemde yatırımcısına kazandıran Fenerbahçe hisseleri bugün ise 30,02 liradan alınırken, 30,06 liradan satılıyor.

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Borsa İstanbul'da "FENER" koduyla işlem gören Fenerbahçe'nin hisseleri yapılan transferlerle birlikte artış gösterdi. Geçtiğimiz sezonu 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerin bu yaz döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmesinin ardından şampiyonluğun en iddialı ekiplerinden biri olarak gösterilmesi bu artışta etkili oldu.

Borsada bir ilk yaşandı

Borsa değeri yükselişe geçen Fenerbahçe, 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu.

Yaz döneminde yaşanan yükselişin ardından piyasa değeri 5 milyar TL olan Fenerbahçe'yi, 2.5 milyar TL ile ezeli rakiplerinden Galatasaray takip ediyor. Bu süreçte Trabzonspor'un değeri 1.6 milyar TL olurken, Beşiktaş ise 1 milyar TL piyasa değerine sahip.