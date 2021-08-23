Fenerbahçe, 250 milyon liralık tazminat davası açtı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı yaklaşık 250 milyon liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle: Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz."