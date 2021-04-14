Fenerbahçe hisseleri açığa satılamayacak

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri (FENER.E) 28 Nisan seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek. BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, FENER.E payları 14/04/2021 tarihinden (seans başından) itibaren 28/04/2021 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır."