Fenerbahçe ve Paribu’dan tarihi imza
Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital dönüşüm projeleri kapsamında yepyeni bir adım daha atıyor.
Fenerbahçe ve Paribu işbirliğinde hayata geçirilen 'Fenerbahçe Token'in lansmanı yapıldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Paribu CEO’su Yasin Oral katıldığı basın toplantısında Fenerbahçe Token'ı anlattı.
Ön satış işlemlerinin basın toplantısı sürerken başlatıldığı tokene yoğun ilgi gösterildi. 30 TL'den satışa sunulan seçenek 2 'nin 30 saniye tükendiği belirtildi.
Fenerbahçe Token, piyasaya 2 seçenek halinde sunuldu. 1 FB Token'ın 15 TL olarak satışa sunalacağı seçenekte 9 ay boyunca transfer ve satış işlemi yapılamazken, tokenlar işleme 15 Mayıs 2022'de açılacak.
İkinci seçenekte ise 1 FB Token 30 TL'den satışa sunulacak ve FB/TL markette açıldığı anda işleme konulabilecek.